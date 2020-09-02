В Одесской области за последнюю неделю наблюдаются рекордные показатели заболеваемости китайским вирусом

Как передает Politeka.net, новый данные, полученные в ходе мониторинга, обнародовали в СНБО.

Так, за сутки на территории нашего региона выявили 203 новых случая инфицирования.

Общее количество зараженных с начала эпидемии составляет 7697 человек. Накануне от осложнений, вызванных опасной инфекцией скончались два человека, всего погибших с начала пандемии - 110. Также сообщается, что 60 пациентов вылечились.

Всего на Одесчине болеют 5 802 человека. 9271 житель Одесской области имеет подозрение на Covid-19.

В СНБО отмечают, что вчера область была на третьем месте по распространению вируса , после Киева (332 новых больных за сутки) и Харьковской области (302).

Ранее мы сообщали, из одесской больницы №5 на Лидерсовском бульваре в парке Шевченко массово бегут медики после того, как медучреждение стало принимать зараженных китайской инфекцией.

Об этом в ходе брифинга рассказала директор горздрава Елена Якименко.

По словам чиновницы, с 13 августа на базе ГКБ №5 развернули дополнительное отделение на 60 коек для больных с подозрением на Covid-19. За этот период из медучреждения уволились 14 сотрудников.

Так, заявления об увольнении написали 2 врача, 5 медсестер и 7 младших медсестер. Еще 8 врачей взяли отпуска за свой счет.

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