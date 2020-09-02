Пользователи в соцсетях активно обсуждают лишение русского языка статуса регионального в Одессе

Об этом пишет Politeka.net.

Напомним, что на днях Одесский окружной административный суд лишил русский язык в Одессе статуса регионального.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил активист из Львова Святослав Литинский.

«То чувство, когда двухлетняя работа дала результат. Решение о внедрении в городе Одесса регионального (русского) языка — отменено. До этого было несколько судебных исков в прокуратуру, которая самостоятельно не хотела этого делать. Через суд нам удалось заставить их подать иск об отмене этого уже незаконного решения городского совета», — отметил Литинский.

Статус регионального русскому языку на территории Одессы Одесский горсовет предоставил ещё в 2012 году.

По украинскому закону, утвержденному ранее, русский язык мог иметь право на статус регионального в тех населенных пунктах, где на нем говорят, как минимум для 10 процентов жителей. СМИ пишут, что такой статус наш язык получил в 13 из 27 регионов страны. 2 года назад закон сочли не соответствующим Основному закону Украины.

Жители Одессы принялись бурно обсуждать новость. Особенно многих возмутил тот факт, что к лишению причастны львовские активисты. Стоит отметить, многие комментаторы хоть и стали защищать русский язык и говорить, что это их родной, однако совершенно его не знают, так как пишут с орфографическими ошибками.

«Кому не нравится как говорят в Одессе тот пусть идёт, и не просто идёт, а очень далеко. Не нравится русскоязычное население не приезжайте, не мы к вам приехали, а вы к нам, так что помалкивайте и наслаждайтесь гостеприимством»,

«И кто это оплачивает？Одесса — это единственный и неповторимый город и наш язык одесский»,

«Лучше не трогайте Одессу, а не то мы приедем к вам командовать во Львов»,

«На каком языке в Одессе заговоришь, на том и получишь ответ. Проверено»,

«Что за страна, что кто как хочет, так и командует. Не страна, а сборище бандюков. Зачем эти депутаты и власть если их так еще можно считать. По стране гуляют банды, беспредел»,

«Еще б львивьяны не командовали в Одессе»,

«Почему Львов командует как нам жить»,

«Та да, мне ещё Львивяне не рассказывали как мне в моём городе что делать», - пишут в сети.

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