Пользователи в соцсетях активно комментируют выдвижение известного юмориста Олега Филимонова кандидатом на должность мэра Одессы от партии "Слуга народа"

Об этом пишет Politeka.net.

На днях стало известно, что провластная партия «Слуга народа» определилась со своим кандидатом в мэры Одессы. Им стал известный шоумен, артист из «Джентельмен шоу» и бизнесмен Олег Филимонов. Официально его представили 31 августа, на съезде политической партии в Киеве.

Пользователи в соцсетях, среди которых много одесситов, активно обсуждают нового кандидата на должность городского головы Южной Пальмиры.

«Может хватит экспериментов?))) Боксёры, комики, шоумены, рестораторы, да и просто нормальные пацаны))) А можно попросить профессионала с зубами? Или в Одессе нет таких людей?»,

«Клоун президент, клоуны в парламенте, клоун мэр, всё закономерно. Только не смешно, плакать в этом цирке хочется»,

«Сплошная клоунада», «Хватит комиков в политике, надоели», «Всех комедиантов во власть перетащить планируется? »,

«Как из этого недоросля и клоуна мер, люди одумайтесь, сегодня нужна хоть какая-то стабильность, в стране хаос бардак, хватает одного клоуна, ни одного голоса за зе»,

«Бедная, родная Одесса! За что тебя так?»,

«Артисты вы заигрались»,

«Это уже не смешно»,

«Судя по комментам, те же грабли.... Не за новое, а против старого! Неужели в Одессе нет порядочного грамотного хозяйственника?»,

«Это какой-то трэш! Не многовато ли клоунов у власти?»,

«Это будет ещё один договорняк на распродаже прибрежных земель»,

«Ещё один со сцены спустился, ну зачем вам это надо!!!»,

«Господи, почему Виталька из тнт ещё не у власти?»,

«А нам ещё мало клоунов( если даже он одессит)? Ещё не наелись? Ну- ну»,

«На хрена нам постоянно 1 апреля»,- пишут в сети.

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