В центре Одессы два вандала совершили «теракт» возле фонтана, теперь их разыскивавают

Средь бела дня в Греческом парке парень с девушкой залили краской в фонтан "Начало начал".

Соответствующее видео обнародовали в КУ "Центр-077", передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Камеры наблюдения сняли действия хулиганов, как и их лица. На кадрах видно, что вандалы действовали в наглую.

В то время, как парень позировал у фонтана с бутылкой и выливал жидкость, спутница его снимала на телефон. Прохожие не делали им замечания и не пытались помешать

КУ "Центр-077" просит одесситов не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях, так как в следующий раз в систему могут залить что-то посерьезнее красителя. В результате украшение парка может быть испорчено.

До этого мы сообщали об еще одном факте вандализма в Одессе.

​​Трое подростков в вагоне маршрута №5 на Французском бульваре порезали сиденья в салоне и раскрасили элементы салона неизвестным веществом. Водитель вовремя заметил хулиганские действия, вызвал полицию и пытался блокировать злоумышленников, однако они убежали через форточку.

В результате движение трамваев по Французскому бульвару на некоторое время было остановлено.

Напомним, на Одесчине копы повалили на пол и избили ветерана АТО: "Пришел за женой"



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