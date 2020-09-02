В центре Одессы два вандала совершили «теракт» возле фонтана, теперь их разыскивавают
Средь бела дня в Греческом парке парень с девушкой залили краской в фонтан "Начало начал".
Соответствующее видео обнародовали в КУ "Центр-077", передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)
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Камеры наблюдения сняли действия хулиганов, как и их лица. На кадрах видно, что вандалы действовали в наглую.
В то время, как парень позировал у фонтана с бутылкой и выливал жидкость, спутница его снимала на телефон. Прохожие не делали им замечания и не пытались помешать
КУ "Центр-077" просит одесситов не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях, так как в следующий раз в систему могут залить что-то посерьезнее красителя. В результате украшение парка может быть испорчено.
До этого мы сообщали об еще одном факте вандализма в Одессе.
Трое подростков в вагоне маршрута №5 на Французском бульваре порезали сиденья в салоне и раскрасили элементы салона неизвестным веществом. Водитель вовремя заметил хулиганские действия, вызвал полицию и пытался блокировать злоумышленников, однако они убежали через форточку.
В результате движение трамваев по Французскому бульвару на некоторое время было остановлено.
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