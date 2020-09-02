В Одесской области предприимчивые военные зарабатывают, как могут

Так, к примеру военнослужащий одной из частей ВСУ решил поторговать боеприпасами, передает Politeka.net.

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона, на нелегальном бизнесе вояка заработал почти 14 тысяч гривен.

В ходе следствия было установлено, что 31 июля военный за 10 тыс. гривен продал некоему гражданскому 880 патронов калибра 7,62х54. А 1 сентября он продал 7 гранат РГД (правда, без запалов) за 3,5 тыс. грн.

В ведомстве обещают, что военной части, а также в квартирах военнослужащего и его возможного сообщника проведут обыски.

В скором времени мужчине предъявят подозрение и могут арестовать.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, в Одессе собираются наказать любителя советской символики за распространения запрещенных материалов в соцсетях.

В частности, Приморский суд по ходатайству СБУ поместил под домашний арест одессита, разместившего на своей страничке в Facebook герб СССР, а также изображения серпа, молота и пятиконечной звезды и портрет некоего коммунистического деятеля.

В ходе обысков по месту жительства у любителя СССР был найден компьютер, с помощью которого он заходил в интернет.

В СБУ отмечают, что его действия попадают под ст. 436-1 «Распространение коммунистической символики». Так как данную публикацию могло посмотреть неограниченное количество пользователей сети.

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