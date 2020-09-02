В среду, 2 сентября, жители Одессы наблюдали самый настоящий смерч

Его увидели прямо на беговой дорожке Одесского ипподрома. Кадрами природного явления поделились очевидцы в местных пабликах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео- доскролльте страницу до конца)

Обратим внимание, что нетипичные для наших краев смерчи в последнее время стали довольно обычным явлением в Одесской области, однако в городе их видят не так часто. Чаще всего смерчи образуются из-за столкновения теплого влажного воздуха с сухим холодным.

До этого мы сообщали, что на юге Одесской области в полях кружил пылевой вихрь.

Его заметили несколько в Татарбунарском районе на побережья гниющего лимана Сасык.

В подписи к кадрам отмечается, что мини смерчи шли один за другим, поднимая в воздух с распаханного поля тонны пыли и иссушая почву.

Также сообщалось, в Одессе аномальная погода привела к тому, что некоторые растения решили зацвести дважды

Так, к примеру одесситы стали свидетелями того, что в начале сентября снова зацвели каштаны.

Конечно, сначала и глазам не поверишь, однако цветущими деревьями можно полюбоваться в центре Одессы и на Трассе здоровья.

Что удивительно, что соцветия соседствуют на ветках с уже почти дозревшими плодами — каштанами.

Напомним, что непогода парализовала движение общественного транспорта в Одессе: кадры разрушений

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