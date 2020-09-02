Одесситка с ребенком рассказала, через какие мучения им пришлось пройти, чтобы добиться госпитализации во время карантина

Об этом пишет информационный портал УСИ.

Так, 1 сентября, 7-летнему мальчику стало плохо после школьной линейки. У ребенка поднялась высокая температура (выше 39 градусов) и мать вызвала бригаду скорую помощи.

«К вечеру мы вызвали скорую, которая ехала к нам 45 минут. К нам поднялся врач, который предложил облить водой ребенка и положить под вентилятор. Ничего толкового не сказал, только то, что это похоже на вирусную инфекцию. На вопрос: "Так что же это?" - он ответил, что не знает "может коронавирус, может нет", - рассказала мама школьника по имени Анна.

Далее медик скорой, по словам одесситки, предложил сбить температуру и посоветовал не ехать в больницу, так как все медучреждения города переполнены.

«Моему сыну укололи анальгин, и врач посоветовал купить лекарства от горла», - продолжила свой рассказ женщина.

Однако на второй день ситуация не улучшилась, и встревоженная мать обратилась к семейному доктору, который оказался в отпуске.

«Участковая медсестра отправила нас в экстренный центр, а те обратно в поликлинику, так как на температуру не выезжают. Круг замкнулся. В конце концов, мы пришли в поликлинику в экстренный кабинет, где врачи поставили возможный диагноз – загиб желчного. Для точного диагноза необходимо сделать УЗИ, но без направления семейного врача, поликлинике, – нельзя, домой нас отправили с антибиотиками», - рассказала одесситка.

Тем временем, глава облздрва Наталья Одарий-Захарьева прокомментировала, как же должны действовать пациент и медицинские службы в критический момент.

По словам чиновницы, если с семейным врачом заключен договор, но врач в отпуске, есть другие семейные врачи и поликлиника, которые обязаны реагировать.

«Если высокая температура у пациента – выезжает скорая, по показаниям она обязана поставить диагноз, сбить температуру и рекомендовать дальнейшие действия. Скорая те же ПЦР не делает, их делает мобильная бригада, которая закреплена за семейными врачами, - сообщила Наталья Одарий-Захарьева.

К слову, после вмешательства главы облздрава к Анне в течение 13 минут приехала спецбригада и отвезла ее с ребенком в детскую больницу №3, где ей и сыну сделали ПЦР-тесты. Теперь они ожидают результатов обследования.

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