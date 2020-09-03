В Одессе на День города тысячи людей стояли впритык друг к другу, забыв про средства индивидуальной защиты

2 сентября Одесса отмечала свое 226-летие. На праздничный концерт, который устроили местные власти в центре города, собрались несколько десятков тысяч гостей. Потемкинская лестница, Приморский бульвар, Думская и Екатерининская площади были забиты отдыхающими, что как говорится «яблоку негде было упасть». Естественно, про карантинные меры безопасности все напрочь забыли: единицы были в масках, а о соблюдении социальной дистанции речь вообще не шла.

Надо сказать, что ситуация вышла абсурдная. Ведь когда в Одессе выявляли всего несколько инфицированный китайским вирусом в сутки, то людей выгоняли с парков, трамваев и даже запрещали ходить больше двух человек.

В последнюю неделю в Одессе и области наблюдаются рекордные показатели заболеваемости. Вчера к примеру, было выявлено 203 новых случая, позавчера 189, а между тем городские власти проводят многотысячные празднования, на которых никто практически не надел маску, тысячи людей стоят впритык друг к другу. А завтра эти же чиновники будут требовать соблюдать нормы и ужесточать карантин.

Пользователи в соцсетях уже высказали своем мнение о произошедшем.

«Сегодня гуляем, завтра в красной зоне на дистанционке отдыхаем», «Запрещать клубам работать ночью? Легко. Устроить концерт в городе миллионнике, забив на все нормы? Легко! Одесса - город возможностей. Город возможностей для власти Трухлявого», «Теперь, после этого концерта, главное чтобы больниц хватило», - пишут в комментариях под видео.

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