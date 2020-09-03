Совсем не смотрит за ребенком

В Одессе благодаря соседям спасли 3-летнего Вову, которого бросила на произвол судьбы непутевая мать

Подробностями инцидента, который мог завершится весьма трагично, поделились в пресс-службе патрульной полиции, передает Рoliteka.net

Как стало известно, полицейских вызвали бдительные соседи, проживающие снизу. Они рассказали, что соседский мальчик остался в квартире один, открыл кран и затапливает их. Когда патрульные приехали в квартиру, где живет малыш, то увидели, что повсюду царил бардак и антисанитария: вещи были разбросаны, еды и питья в квартире не было, а сам ребенок был весь в ссадинах.

Соседи рассказали, что отец мальчика уехал на заработки, а мама наркоманка и алкоголичка, часто оставляет сына одного. Оказалось, что Вова был один дома уже несколько дней.

Патрульные накормили ребенка и вызвали на место работника ювенальной превенции и специалиста службы по делам детей, которые, в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, приняли решение об изъятии малыша.

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Известно, что Юрий Чепурнюха, 2009 года рождения, без вести пропал в Лиманском районе.

Подросток ушел из дома 31 августа и с тех пор о нем нет никаких известий.

Приметы Юры: рост около 140 сантиметров, светлые короткие волосы, худощавое телосложение.

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