В Киеве одесситка в 40-градусную жару одела на грудного малыша зимнюю куртку, положила его в пакет и застегнула на молнию

Неравнодушные прохожие заметили странное поведение непутевой матери и вызвали полицию. Соответствующее видео выложено в сети, передает Рoliteka.net (чтобы просмотреть – доскролльте до конца)

Как рассказала девушка, которая стала свидетелем инцидента, она выглянула в окно и увидела, как женщина кладет совсем крохотного ребенка в пакет и закрывает на молнию.

«На улице жара 40-градусов, ребенок в курточке, я естественно выбегаю и кричу ей, что вы делаете, почему ребенок в пакете, женщина начинает убегать, я ее догоняю и предлагаю свою помощь», - рассказала киевлянка.

Далее она вызвала наряд полиции и когда правоохранители освободили малыша из сумки, он был весь мокрый. А в это время, горе-мать начала кричать и требовать, чтобы ее ребенка оставили в покое, с ним якобы всё нормально.

Также, оказалось, что у этой женщины уже 6 детей.

«Это самый младший, и малышу не более двух месяцев. Сама она из Одессы, и как сообщили в полиции, о ней там знают практически все. Что она делала в Киеве, а самое главное где и с кем сейчас остальные дети - пока что неизвестно», - сообщила киевлянка и добавила, что сейчас этот ребенок пребывает в больнице на обследовании.

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