Пользователи в соцсетях активно обсуждают увольнение медиков из одесской больницы на фоне эпидемии китайской инфекции

Напомним, что не так давно директор горздрава Елена Якименко заявляла, что из городской больницы №5 на Лидерсовском бульваре в парке Шевченко уволилось 14 медицинских сотрудников, пишет Politeka.net

Как сообщила чиновница, с 13 августа на базе ГКБ №5 развернули дополнительное отделение на 60 коек для больных с подозрением на Covid-19. За этот период из медучреждения уволились 14 сотрудников. По ее словам, заявления об увольнении написали 2 врача, 5 медсестер и 7 младших медсестер. Еще 8 врачей взяли отпуска за свой счет.

Теперь вместо них ищут новых работников.

Комментаторы не остались в стороне и в сети разгорелась жаркая дискуссия. Мнения прозвучали различные, многие раскритиковали поведение медиков, возмутившись, почему они увольняются в столь сложный для города период. Другие же, наоборот, встали на их защиту, аргументируя тем, что у медиков маленькая зарплата и они не хотят за такие смешные деньги рисковать своим здоровьем.

«Конечно же, всю жизнь работали , а как эпидемия добавила работы, так в кусты»,

«Они знали на кого учились, помогать людям в любых ситуациях, нет, тогда на базар»,

«Я бы вообще им зарплату не платил! Как они дерут с людей и скотское отношение!»,

«Как они могли пойти в отпуск за свой счет? Кто подписал заявление в такой сложный период»,

«Если медик освобождается - он не медик. Действительно желает наконец найти себя поменяв профессию - потому что это не его»,

«Уволить, и тех, кто в отпуск тоже. С пометкой, чтобы больше не могли мед работниками работать»,

«Дайте нормальную зарплату медсестрам и врачам и не будут покидать работу, а то дали минимальную зарплату и хотят, чтобы они рисковали своей жизнью»,

«Скорее всего уходят честные люди, которые не хотят больше принимать участие в этой афере с ководом!! Их вынуждают к липовым диагнозам,к неправдивой статистике,надоело врать!»,

«Люди увольняются потому что заставляют всех под одну гребёнку писать корону, а потом ещё и убивать половину неизвестными препаратами...»,

«А что вы хотели медики тоже люди и у них есть семьи и из-за того, что дебилы не соблюдают эпид правила во время карантина медики не должны страдать»,

«Одесситы сами виноваты в распространении коронавируса. Никто не хочет соблюдать элементарные правила карантина. Осень этого года будет вторым Бергамо. Каждый распоряжается своей жизнью так как хочет»,

«Ну все, началось, не хотите нищенскую зарплату, уходите, не хотите врать, не врите, не надо нагнетать, вы давали клятву Гиппократу, не смогли сдержать, никто не осудит, мы все люди», пишут в комментариях.

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