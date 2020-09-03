В министерстве здравоохранения уже отреагировали на массовые праздничные гуляния, устроенный в честь дня Одессы

Так, главу МОЗ Максима Степанова возмутили толпы отдыхающих, которые собрались 2 сентября в центре города, вопреки карантинным запретам.

Об этом он заявил в ходе брифинга на следующий день, передает Politeka.net

«То, что мы увидели, за гранью здравого смысла», - резко высказался Степанов.

Он обвинил местные власти, в лице Труханова, в том, что они пренебрегают здоровьем одесситов для того, чтобы удержаться у власти.

«Я понимаю, что вы сейчас все находитесь в выборах. Что вы все живете исключительно избирательными процессами. Но вы знаете в каком состоянии сейчас находится эпидситуация в Одессе?», - обратился министр.

Он напомнил, что заполненность коек в больницах Одесской области, где лечат зараженных китайской инфекцией, составляет 66%.

В связи со случившимся Степанов прогнозирует вспышку заболевания в области и, в частности, в Одессе.

«Не надо быть Вангой, чтоб четко осознавать, что спустя буквально несколько дней, недель, увидим еще больший рост числа больных COVID-19 в Одесской области и, непосредственно, в городе Одессе», - отметил он.

Глава МОЗ заявил, что поднимет вопрос перед контролирующими органами о проведении подобных мероприятий.

А тем временем, в Одесском регионе китайский вирус продолжает косить жителей.

За последние сутки заражение подтвердили у 116 человек, тогда как перед этим количество инфицированных составило 203 .

По данным РНБО, за вчерашние сутки умерли три пациента, всего вирус унес жизни 113 жителей Одесской области. Общее количество зараженных на Одесчине достигло 7813.

Выздоровели за минувшие сутки 55 человек, всего заболевание преодолели 1902 жителя Одесского региона.

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