В Одесской области ввели новый карантин, не связанный с эпидемией китайского вируса

Так, Беляевском районе специалисты выявили очаги массового произрастания полыннолистной амброзии. Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы, передает Politeka.net

Известно, что в пыльце амброзии находится сильный аллерген, который быстро разрушает защитный барьер слизистых оболочек носа и глаз. Он может вызвать чихание, слезотечение, конъюнктивит, ухудшение зрения, першение в горле, зуд, покраснение кожи и повышение температуры тела.

Нужно сказать, что пыльца амброзии вызывает аллергию даже у здоровых людей. Эта трава быстро распространяется на пустырях и обочинах дорог, вытесняя другие сорняки.

Чтобы остановить распространение вызывающего аллергию растения, принято решение ввести карантинный режим в селах Нерубайское, Великая Балка, Доброжаново, Широкая Балка, Михайловка и Секретаровка.

Отмечается, что только в Нерубайском заросли опасного аллергенного растения распространились на 2,8 гектара.

Наряду с этим утвержден план фитосанитарных мероприятий с целью локализации и ликвидации очагов произрастания амброзии, сообщили в ведомстве.

Не так давно мы сообщали, что в селе Фонтанка, Лиманского района был введен карантинный режим из-за вредителя.

Как сообщили в ГУ Госпотребслужбы в Одесской области, южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyr.) принялась массово уничтожать помидоры. Под угрозой оказались 60-100% урожая.

В связи с этим, для ликвидации очагов вредителя был введен карантин по нескольким улицам населенного пункта.

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