Мать совсем не смотрит за детьми

В Одесской области четверых детей забрали у непутевых родителей и поместили в реабилитационный центр

Об этом сообщила руководитель городской службы по делам детей Юлия Никандрова, передает Рoliteka.net

По ее словам, неблагополучная семья давно была в поле зрения социальных работников и волонтеров, которые периодически привозили гуманитарную помощь и вели с горе-матерью профилактические беседы, но женщина никаких выводов не делала.

«Она постоянно уходила из дома, оставляя детей бабушке, которая также не очень заботилась о малышах», рассказала Никандрова.

Все закончилось тем, что в ходе очередного рейда сотрудники службы решили забрать детей в реабилитационный центр.

Руководитель по делам детей отметила, что все дети оказались больными, у них имелась высокая температура. Кроме того, в доме царил настоящий хаос и антисанитария.

Еще одна вопиющая ситуация, связанная с непутевой родительницей, разлетелась по сети. О ней мы сообщали ранее.

Так, в Киеве одесситка носила в хозяйственной сумке грудного малыша, одетого в зимнюю куртку. Неравнодушные прохожие вызвали стражей порядка, которые освободили ребенка из сумки и заинтересовались женщиной. Как оказалась, она приехала в столицу из Одессы и у нее еще имеется шестеро детей.

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