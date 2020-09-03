В Одесской области пьяные журналисты устроили разборки с полицией
Об этом стало известно, просмотрев небольшой ролик, который обнародовал телеграм-канал Хydessa, передает Рoliteka.net (чтобы просмотреть кадры – доскролльте страницу до конца)
На видео можно увидеть парня и девушку, которые в состоянии алкогольного опьянения выясняют отношения с сотрудниками правоохранительных органов.
«Отошли, вы не знаете, с кем вы связались», - угрожала девушка заплетающимся языком.
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Далее, по всей видимости, копы отвели журналистов в полицейский участок, где продолжили беседу с ними.
Там сотрудница СМИ с нецензурной бранью и кулаками накинулась на стражей порядка, также одному из них она плюнула в лицо.
«Сейчас сюда приедут «Интер» и «Украина», по какому праву вы сюда его завели?», - кричала девушка.
В подписи к видео отмечается, что разборки в отделении полиции устроили журналисты Овидиопольского СМИ.
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