В сети показали двух молодых воровок, которые орудуют в торговых центрах Одессы
Соответствующее видео, сделанное с камер наблюдения, обнародовали в местном телеграм-канале «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно двух прилично одетых девушек в медицинских масках. Они подходят к витрине магазина, что-то выбирают, а затем быстренько уходят.
«Внешность обманчива: две молодые девушки украли два товара из магазина», - отмечается в публикации.
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Одесситов просят не быть равнодушными и если узнали этих девушек срочно сообщить их имена, так как воруют они не первый раз.
Ранее мы сообщали, гастролеры из Закарпатья нагло обчистили молодую маму с детьми в Одессе.
Ограбление произошло на днях в Приморском районе города.
Молодая женщина возвращалась с прогулки с сыновьями трех и полутора лет. В какой-то момент воровки подошли и "почистили" ее рюкзак. Они украли деньги и паспорт.
Пострадавшая не стала долго ждать и тут же обратилась за помощью в полицию. По горячим следам копы задержали воровок, когда отрабатывали территорию Приморского района.
Ими оказались две приезжие из Закарпатской области в возрасте 36 и 15 лет.
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