Одесситов призвали не быть равнодушными

В сети показали двух молодых воровок, которые орудуют в торговых центрах Одессы

Соответствующее видео, сделанное с камер наблюдения, обнародовали в местном телеграм-канале «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно двух прилично одетых девушек в медицинских масках. Они подходят к витрине магазина, что-то выбирают, а затем быстренько уходят.

«Внешность обманчива: две молодые девушки украли два товара из магазина», - отмечается в публикации.

Одесситов просят не быть равнодушными и если узнали этих девушек срочно сообщить их имена, так как воруют они не первый раз.

Ранее мы сообщали, гастролеры из Закарпатья нагло обчистили молодую маму с детьми в Одессе.

Ограбление произошло на днях в Приморском районе города.

Молодая женщина возвращалась с прогулки с сыновьями трех и полутора лет. В какой-то момент воровки подошли и "почистили" ее рюкзак. Они украли деньги и паспорт.

Пострадавшая не стала долго ждать и тут же обратилась за помощью в полицию. По горячим следам копы задержали воровок, когда отрабатывали территорию Приморского района.

Ими оказались две приезжие из Закарпатской области в возрасте 36 и 15 лет.

Внешность обманчива Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 3. September 2020

Напомним, в Одессе гастролеры и их дети устроили облаву на прохожих в подземном переходе: фото и детали

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