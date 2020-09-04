Одесситы в соцсетях отреагировали на слова главы МОЗ Максима Степанова, который прогнозирует, что массовые гуляния на День города приведут к вспышке вирусной инфекции

Об этом пишет Politeka.net

В частности, Степанов, который ранее был губернатором Одесчины, заявил, после праздника в честь Одессы, устроенного 2 сентября, стремительно увеличится число заболевших китайской инфекцией. Он подчеркнул, что эпидемическая ситуация в регионе сейчас непростая – заполненность коек в больницах области, где лечат зараженных, составляет 66%.

"Не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что через буквально несколько дней, недель увидим еще больший рост числа больных COVID-19 в Одесской области и непосредственно в городе Одессе", – заявил Степанов.

Свои гневные комментарии жители Одессы оставляют в социальной сети Фейсбук.

«Если он такой честны, так пусть каждый день отчитывается. По статистике туберкулез, онкологические заболевания, диабет и еще много других... А то один короновирус обитает в Украине, а больше других болезней нет... Статистика должна быть на все болезни и каждый день отчитаться как на коронавирус»,

«Даже не стесняются, откровенно сводить личные счёты»,

«Пусть сначала докажет, что мы в красной зоне, вчера только отмечали праздник города , а сегодня уже кричат , что Одесса , будет на карантине и закроют учебные заведения»,

«Вас уже послали меры Черкасс и Запорожья, пошлют и здесь»,

«Одесса-мама психанула и послала куда подальше Степанова и ему подобных»,

«Степанов решил наехать на Одессу, правильно его выгнал Порошенко !!! Одно бла - бла , а бабло себе в карман !!! Министр здравоохранения занимайтесь медициной, люди боятся идти в больницу - нет денег тебе даже общий анализ крови не сделают , не говоря о КТ и МРТ , рентген и т.д Попробуйте прийти без денег к врачу - получите недоумевающие взгляд и больше ничего....»,

«Т.е когда работали курорты, гостиницы, рестораны и дискотеки во время сезона всё было ок, а теперь праздник города возмутил?», - пишут в комментариях.

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