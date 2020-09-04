В Одессе замечен ушлый молодой человек, который разводит кассиров в супермаркетах

Об этом рассказали очевидцы в местном телеграм-канале «Подслушано Одесса» и показали, как он выглядит, предупредив тем самым других людей, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам пострадавшей девушки, мужчина подошел и попросил разменять 6000 гривен купюрами по 1000 на купюры по 500. Далее аферист заломал 8 купюр и спрятал за спину, а остальные вернул, сказав, что по 500 не подходит. Забрал свои 6000, заговорил кассира и ушел. Таким образом работница супермаркета лишилась 4 тысяч гривен.

"Это было как в тумане. Я толком ничего не помню, как я забирала деньги" – рассказала девушка.

В телеграм-канале утверждают, что на этом мошенник не остановился и развел еще одного кассира в Аэропортовской Таврии.

Не так давно мы сообщали, что в торговых центрах Одессы активизировались две молодые воровки. Теперь их разыскивают.

«Внешность обманчива: две молодые девушки украли два товара из магазина», - отмечается в публикации.

Разводила в супермаркетах Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 3. September 2020

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