За минувшие сутки от китайской инфекции скончались пять жителей Одесской области

Как передает Politeka.net, такую информацию обнародовали в СНБО.

По состоянию на утро 4 сентября, на территории Одесского региона области выявлено 225 новых случаев заражения COVID-19, тогда как перед этим количество инфицированных составило 116.

По данным СНБО, за вчерашние сутки умерли пять пациентов, всего вирус унес жизни 118 жителей Одесской области. Общее количество зараженных на Одесчине достигло 8038 челоловека.

Выздоровели за минувшие сутки 7 человек, всего заболевание преодолели 1909 жителя Одесского региона.

Всего по Украине зафиксировано 2 723 случаев заражения за сутки. 51 человек умер, 937 - выздоровели.

До этого мы сообщали, что в Одесской области «красных» карантинных зон стало больше.

Так, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины в ходе внеочередного заседания обновила деление на цветные зоны.

Из-за ухудшения эпидситуации в "красную" зону перевели Болградский район. Теперь там закроют школы, детские сады и другие учебные заведения, торгово-развлекательные центры и прекратит работу общественный транспорт.

Кроме того, в этой зоне по-прежнему остаются города Беляевка и Измаил.

К «оранжевой» зоне Одесского региона отнесены: город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы.

В «жёлтой» зоне оказались города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, а также Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Саратский районы.

Отмечается, что новые эпидемические уровни начнут действовать с 7 сентября и продляться 14 дней.

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