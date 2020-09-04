В Одесской области горел неработающий завод
Огненное происшествие случилось в 5 утра 4 сентября в городе Вилково, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.
По информации спасателей, пожар произошел на территории заброшенного завода прессовых узлов. Там загорелась сухая трава. Огонь перекинулся на двухэтажное здание. Пожар потушили в 07:29 на площади 200 кв.м.
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В результате ЧП погибших и пострадавших нет.
Ранее мы сообщали о мощном взрыве, который прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе.
Ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.
На место оперативно прибыли спасатели и полиция.
Правоохранители сообщили, что факту открыто уголовное производство по 270 статье – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
Также мы сообщали, на трассе Киев-Одесса на ходу вспыхнул пассажирский автобус.
ЧП случилось вблизи села Снежки Киевской области, 1 сентября около 15.30.
Как сообщили в пресс-центр ГСЧС, в салоне находились 20 пассажиров, все они вышли наружу. Пострадавших и погибших нет. Пожар ликвидирован в 16:57.
А еще Politeka писала, что масштабный пожар вспыхнул возле многоэтажки в Одессе: спасатели бросились на помощь, появилось видео.
Также Politeka сообщала, что огненное ЧП на базе отдыха в Затоке напугало отдыхающих, видео: "слышны взрывы"