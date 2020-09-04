В Одесской области горел неработающий завод

Огненное происшествие случилось в 5 утра 4 сентября в городе Вилково, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

По информации спасателей, пожар произошел на территории заброшенного завода прессовых узлов. Там загорелась сухая трава. Огонь перекинулся на двухэтажное здание. Пожар потушили в 07:29 на площади 200 кв.м.

В результате ЧП погибших и пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о мощном взрыве, который прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе.

Ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.

На место оперативно прибыли спасатели и полиция.

Правоохранители сообщили, что факту открыто уголовное производство по 270 статье – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Также мы сообщали, на трассе Киев-Одесса на ходу вспыхнул пассажирский автобус.

ЧП случилось вблизи села Снежки Киевской области, 1 сентября около 15.30.

Как сообщили в пресс-центр ГСЧС, в салоне находились 20 пассажиров, все они вышли наружу. Пострадавших и погибших нет. Пожар ликвидирован в 16:57.

А еще Politeka писала, что масштабный пожар вспыхнул возле многоэтажки в Одессе: спасатели бросились на помощь, появилось видео.

Также Politeka сообщала, что огненное ЧП на базе отдыха в Затоке напугало отдыхающих, видео: "слышны взрывы"