В Одессе обнаружили 9-летнего мальчика с инвалидностью, который несколько дней проживал в парке под забором

О ребенке, который попал в жуткие условия проживания, сообщили бдительные очевидцы в соцслужбы по делам детей, рассказал в соцсетях замначальника отдела ювенальной превенции Дмитрий Ревун, передает Politeka.net

Мальчик три дня выстилал школьные тетради прямо в парке, а потом спал на них. Он жил среди куч экскрементов бездомных, возле пня, на котором лежит брошенная кем-то иконка, где разбросаны шприцы и пустые конвалюты от наркотических медикаментов.

Как выяснилось, рядом с ним находились его родители, лишившиеся временного жилья и работы. Они проживали несколько дней в парке под забором прямо напротив своего бывшего дома. Мама ребенка, по словам Ревуна, также имеет инвалидность.

Сейчас мальчика забрали от родителей и отвезли в больницу. После его направят в центр социально-психологической реабилитации детей.

Ревун также описал как тяжело восприняли расставание родители и мальчик, но отмечает, что оставлять ребенка на улице нельзя. Полицейский уточнил, что намерен помочь этой семье, помимо своих прямых функциональных задач.

"Мы виноваты перед этими детьми, и нет человека на всей планете, который смог бы объяснить ребенку почему он не должен быть с родными людьми. После разговоров, перед дорогой в больницу малыш стал улыбаться, почувствовав уверенность сказал, что точно не боится, потому что будет связь с родителями по телефону", - написал Ревун.

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