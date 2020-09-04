На курорте в Одесской области пьяная девушка напала на стражей порядка и расцарапала им лицо

Событие имело место на днях на базе отдыха в селе Грибовка, передает Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По версии правоохранителей, 20-летняя девушка под действием алкоголя набросилась на пеший патруль нацгвардейцев с кулаками, встав на защиту прохожего, который нарушал общественный порядок и был предупрежден им об ответственности. Рядом с ней находился ее 37-летний приятель, который также был нетрезвый. Мужчина постоянно пытался мешать полицейским общаться с его подругой и игнорировал их замечания.

В результате нападения у служащих на лице появились ссадины.

Как рассказали копы, усмирить буянов они смогли в полицейском участке.

Правонарушительнице уже объявили о подозрении по статье «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Ей грозит до пяти лет ограничения свободы или тюремное заключение на тот же срок.

Кроме того, в отношении мужчины составлены административные протоколы по статьям "злостное неповиновение стражам порядка" и "распитие алкоголя в общественных местах".

Ранее мы сообщали, в Одесской области пьяные журналисты устроили разборки с полицией.

«Отошли, вы не знаете, с кем вы связались», - угрожала девушка заплетающимся языком.

Далее, по всей видимости, копы отвели журналистов в полицейский участок, где продолжили беседу с ними.

Там сотрудница СМИ с нецензурной бранью и кулаками накинулась на стражей порядка, также одному из них она плюнула в лицо.

Дикий треш устроили пьяные журналисты в участке Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 3. September 2020

Напомним, на Одесчине копы повалили на пол и избили ветерана АТО: "Пришел за женой"



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