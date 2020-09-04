С 4 сентября по 15 октября

Стало известно, что два троллейбуса в Одессе изменили движение после перекрытия дорог

В частности, с пятницы 4 сентября будет закрыто движение по улице Канатной на участке от Семинарской до Бисквитного переулка в связи с ремонтом теплотрассы. Ориентировочно работы продляться до 15 октября.

Как сообщил представитель пресс-службы «Одесгорэлектротранс», в связи с перекрытием временно изменяется схема движения троллейбусов № 10 и 11.

Теперь они будут объезжать через проспект Шевченко.

По данным местных СМИ, 4 сентября сотрудники коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» начали финальный этап ремонта магистральной трубы теплотрассы на улице Канатной. В связи с этим движение транспорта на участке от Семинарской до Бисквитного переулка перекрыто до 15 октября.

Ранее мы сообщали, в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса, есть пострадавшие.

Авария случилась в четверг, 3 сентября, в районе дома №7 по улице Академика Королева.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Almera нарушил правила дорожного движения, пересек двойную сплошную на развороте, не пропустил троллейбус, в результате троллейбус врезался в иномарку, та в припаркованный Hyundai, который откинуло на Nissan Rogue.

В результате столкновения пострадал водитель и женщина-пассажир Nissan Almera. На месте работала полиция.

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