В Черное море у берегов Одессы произошел серьезный выброс нефтепродуктов из танкера «Делфи»
Кадрами бедствия поделился известный активист Владислав Балинский на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
Он отметил, что бонновые заграждения, которыми оцепили участок моря вокруг судна, не удержали от утечки горючего.
«Вода в пляжной зоне в результате новой утечки нефтепродуктов с борта танкера покрылась пленкой, начались заморные процессы, поскольку боновые заграждения вокруг аварийного судна установлены неправильно, а компания-подрядчик не убирает нефтяную пленку", – говорит эколог на видео.
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Ранее мы сообщали, Черное море и его обитатели продолжают страдать из-за затонувшего у берегов Одессы танкера «Делфи».
На пляже по соседству с аварийным танкером был обнаружен мертвый дельфин. Тушка лежала на песке, по всей видимости, ее выбросило штормом.
Страшную находку обнаружили отдыхающие в прошлом месяце.
«Конечно, нефтепродуктов в море нет, ничего из DELFI не вытекает, а это видео – фотошоп. ⠀ Кто будет за это отвечать за этот п…???, – гневно написал мужчина.
Напомним, масштабное ЧП с танкером "Делфи" в Одессе: "Пятно на семь километров"
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