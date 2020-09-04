Военную авиацию заметили в небе над Одессой

Так, в пятницу, 4 сентября в небе над Одессой пролетели несколько боевых истребителей. Звук от работы их двигателей раздался во многих районах города. Фотографию боевых самолетов разместили местные СМИ.

По всей видимости, полеты истребителей Су-27, которые базируются на Школьном аэродроме, связанны с военными учениями, однако в пресс-службе Воздушного командования Юг пока никак не комментируют это.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский заявлял, что военная техника должна быть на Востоке, а не на параде в Киеве, а большой парад в Украине устроят, когда она вернет все свои территории.

Также мы сообщали о том, что в Одесской области предприимчивые военные зарабатывают, как могут.

Так, к примеру военнослужащий одной из частей ВСУ решил поторговать боеприпасами.

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона, на нелегальном бизнесе вояка заработал почти 14 тысяч гривен.

В ходе следствия было установлено, что 31 июля военный за 10 тыс. гривен продал некоему гражданскому 880 патронов калибра 7,62х54. А 1 сентября он продал 7 гранат РГД (правда, без запалов) за 3,5 тыс. грн.

В ведомстве обещают, что военной части, а также в квартирах военнослужащего и его возможного сообщника проведут обыски.

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