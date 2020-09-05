Жители Одесской области взбунтовались против решения МОЗ превратить местную больницу в опорную, где станут принимать зараженных китайской инфекцией
Поэтому они вышли на митинг в субботу, 5 сентября, передает Politeka.net
Соответствующиее видео размещено в социальных сетях (чтобы просомтреть – доскролльте страницу до конца)
Люди возмущенны до предела и боятся, что ковидное отделение станет источником распространения вируса в Белгороде-Днестровском. И в скором времени город переведут в «красную» карантиннную зону, что повлечет за собой закрытие школ, рынков и предприятий.
Вирус продолжает творить беду на Одесчине, число жертв резко возросло: пугающие цифры
Врачи спасают звезду "Сумерек" Роберта Паттинсона, съемки прерваны: что известно о его состоянии
Звезда "Евровидения" Кончита Вурст дерзко расставила ноги в высоких сапогах на шпильке: "настоящая дива"
Печальная дочь Заворотнюк облачилась во все черное и потрясла признанием: "Время подводить итоги"
А тем временем стало известно, что Одесская область снова попала в тройку лидеров по скорости распространения вируса.
Перед нами только Харьковская обл. (+380) и Тернопольская обл. ( +226).
В МОЗ сообщают, что за последние сутки в регионе зарегистрированы 223 новых случая заболевания, из них 135 — у одесситов, 88 — у жителей районов области.
Общее число заболевших за время пандемии состовляет 8262 случая COVID-19. Из них 3555 человек — жители Одессы.
На лечении в одесской инфекционки находятся 237 пациентов с COVID-19. Из них 189 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 48 пациентов — в тяжелом состоянии.
Напомним, в сети показали, что творилось в центре Одессы на День города, видео
Как сообщала Politeka, вспышка вируса на курортах Одессы, в МОЗ сделали заявление "приезжают, подхватывают болезнь, а потом..."
Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения