Жители Одесской области взбунтовались против решения МОЗ превратить местную больницу в опорную, где станут принимать зараженных китайской инфекцией

Поэтому они вышли на митинг в субботу, 5 сентября, передает Politeka.net

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Люди возмущенны до предела и боятся, что ковидное отделение станет источником распространения вируса в Белгороде-Днестровском. И в скором времени город переведут в «красную» карантиннную зону, что повлечет за собой закрытие школ, рынков и предприятий.

А тем временем стало известно, что Одесская область снова попала в тройку лидеров по скорости распространения вируса.

Перед нами только Харьковская обл. (+380) и Тернопольская обл. ( +226).

В МОЗ сообщают, что за последние сутки в регионе зарегистрированы 223 новых случая заболевания, из них 135 — у одесситов, 88 — у жителей районов области.

Общее число заболевших за время пандемии состовляет 8262 случая COVID-19. Из них 3555 человек — жители Одессы.

На лечении в одесской инфекционки находятся 237 пациентов с COVID-19. Из них 189 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 48 пациентов — в тяжелом состоянии.

В Белгороде-Днестовском митинг против перевода районной больницы под ковидных Люди против открытия коронавирусного отделения в районной больнице, хотя это предполагалось сделать в начале пандемии как больница второй волны. Gepostet von Знають ВСІ am Samstag, 5. September 2020

Напомним, в сети показали, что творилось в центре Одессы на День города, видео

Как сообщала Politeka, вспышка вируса на курортах Одессы, в МОЗ сделали заявление "приезжают, подхватывают болезнь, а потом..."

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