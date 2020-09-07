С 4 сентября перестал выходить на связь

Полиция разыскивает несовершеннолетнего киевлянина, который приехал в Одессу и пропал

Так, Шевченковским отделением полиции в Одессе устанавливается местонахождение 17-летннего Кушка Дмитрия Александровича, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.

Известно, что подросток несколько недель находился в Одессе, однако с 4 сентября перестал выходить на связь с родными.

Приметы Димы: рост 178 см, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза.

В полиции призвали с любой информацией о месте нахождения разыскиваемого, просьба звонить по телефону (048) 779-49-67 или по спецлинии «102».

Ранее мы писали, в Одесской области в пруду обнаружили тело ребенка, который пошел в магазин и пропал.

Жуткая трагедия случилась в селе Старая Царичанка Белгород-Днестровского района.

Мальчик ушел в магазин около 17 часов и не вернулся. Он был объявлен в розыск.

На следующий день в 13:30 в службу спасения" 101 "поступило сообщение о том, что на берегу местного пруда нашли обувь ребенка. Водолазы весь день искали пропавшего, но поиски не привели к успеху.

На следующий день местные жители обнаружили тело погибшего мальчика.

Напомним, агрессивный подросток напал на охранника в одесском супермаркете, видео:" Пошел вон, быдло"

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