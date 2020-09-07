Девушка долго не верила в болезнь, пока не убедилась на личном опыте

Жительница Одессы, переболевшая китайским вирусом, рассказала, как лечат пациентов в инфекционной больнице

Своим рассказом Юлия Бойко поделилась на страницах социальных сетей, передает

Одесситка отметила, что поначалу не особо верила в опасность коварного недуга, однако личный опыт и то, что ей пришлось наблюдать своими глазами, в корне изменили ее мнение. Первым делом они рассказала, что врачи больницы называют эту болезнь — легочная чума.



«Я решила делиться всем как есть. Что вижу лично. Надеюсь многим это поможет.

Из позитивного:

1. Еды много, еда неплохая. Чай дают.

2. Палаты в нашем отделении хорошие. Бесплатно.

3. Сегодня соседка баба Лора (71год) — выписана через 9 дней стационара и 18 дней болезни. ЗДОРОВОЙ полностью.

4. Врачи денег не берут. Просто убегают и ругаются.

5. Детей в стационаре нет. Больные есть — лечатся дома.

6. Возраст больных от 22 до 88. Динамика болезни у всех почти одинаковая — 10 дней до пневмонии.

7. Лекарства почти все за счет бюджета. Только некоторые надо докупать. Особенно пожилые тяжко переносят», - рассказала пациентка.

Кроме того, Юлия поделилась негативными моментами от пребывания в инфекционной больнице.

«На одного врача от 30 человек больных. В каждую палату они одевают новый костюм, истекают потом. Почти все уже переболели ковидом, при этом

скорая привозит все новых пациентов. У многих бабушек нет денег докупать лекарства. Без них — не уколят», - написала она.

Пациентка отметила, что врачи и медсестры очень злые уже от того, что люди не верят в болезнь и собираются на День города и прочие мероприятия, а потом лежат в больнице и охают, что заразили пол семьи и коллег.

«Поликлиника 14 и некоторые скорые охренели, отказываются госпитализировать ковид+ с пневмо. Отправляют домой на лечение антибиотиками. Потом эти приезжают уже с двусторонней и хрипами», - рассказала Юлия.

Она предостерегла других людей и более подробно рассказала о коварстве вируса.

«При поступлении в инфекционку — вам неправильно забирают ПЦР. Поэтому он может быть нормальным. Зачем они это делают не знаю. При температуре 36.9-37 уже могут дома у вас гореть легкие. В этом и коварство Ковид. От 36,6 до 39 может быть пол часа времени.

Молодого парня 22 года привезли вчера и легкие сгорели уже. Погиб. Никаких жестких симптомов у него не было, лечился дома», 0 написала девушка.

Также одесситка обратила внимание, что врачи сражаются за то, дабы поликлиники и терапевты не назначали антибиотики у кого нет пневмонии, а только Ковид+.

«Антибиотики убивают имунку и вы, как и я приедете сюда после этого лечения, с пневмонией.Пневмония — осложнение вируса. Организм должен бороться, антибиотики не дают. Только противовирусные можно.

Если уже пневмония — антибиотики нужны от бактериального заражения», - рассказала Юлия Бойко.

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