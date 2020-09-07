Эпидемическая ситуация в Одессе ухудшается с каждым днем и теперь еще две больницы будут принимать зараженных китайским вирусом

Как передает Politeka.net, об этом в ходе брифинга рассказала директор гордзрава Елена Якименко.

Речь идет о городских больницах №1 и 10, которые ранее числились в резерве. Также в 5-й больнице добавят еще 30 коек, потому что места для новых больных уже давно закончились.

«Если эпидемиологическая ситуация в городе не улучшится, отделение подготовят и в 11-й больнице», - заявила чиновница.

Также она обратила внимание, медики готовят пятую бригаду по забору тестов на дому, потому что на данный момент четыре бригады не успевают объехать все адреса. Если по протоколу бригада должна делать 150 тестов в месяц, то сейчас она делает 1 500.

По данным Якименко, сегодняшний день в различных медучреждениях города лежит 564 человека с пневмонией, которых проверяют на вирус.

В тоже время, по состоянию на утро 7 сентября, на территории Одесского региона области выявлено 143 новых случаев заболевания, из них 46 — у одесситов, 97 — у жителей районов области.

По данным МОЗ, за вчерашние сутки скончался 1 пациент, всего вирус унес жизни 124 жителей Одесской области. Общее количество зараженных на Одесчине достигло 8525 человек, из них 654— жители Одессы. Выздоровели от недуга 2025 человек.

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