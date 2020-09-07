Экстремал из Одессы в честь дня рождения попытался переплыл залив от Крыжановки в Ланжерон и ему это почти удалось

Своей необычной историей и кадрами одессит Святослав Струтинский поделился на страницах соцсетей, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте до конца)

По словам мужчины, план по заплыву он начал за час до рассвета в свой 31-й день рождения. Одессит в одних плавках прыгнул в такси и приехал на противоположный берег, в Крыжановку.

«Первый час плыть с почти нулевой видимостью было стрёмно. Утренний свет ещё не пробивает зелёную муть подводного царства, и я то и дело врезаюсь в медуз. Не смертельно, но печёт ощутимо. Что ж, если корнероты - это самое страшное, кого я встречу по пути на тот берег - пусть.Через пару тысяч гребков я остановился, чтобы осмотреться. Едва различимые на горизонте новостройки далёкой Аркадии, кажется, ничуть не приблизились. Зато берег за спиной - весьма отдалился», - рассказал Святослав.

По дороге пловец потерял бутылку с водой, которую брал в путь, поэтому остановился около большого корабля, стоявшего на якоре, поболтал с матросом и попросил скинуть ему водички. После этого отправился дальше.

Надо сказать, что затея парню по переплытию залива почти удалась, если бы не патрульный катер, который преградил экстремалу дорогу и попросил подняться на борт.

«Вот уже виден купол дельфинария, Ланжерон. Думаю о том, как было бы классно, если б на берегу меня встречали...

Осторожнее со своими желаниями, друзья! Буквально через пару минут дорогу пересекает патрульный катер. Трое пограничников просят меня подняться на борт. Объясняют, что плавать здесь совсем нельзя. По рации докладывают кому-то, что пловец задержан и в скором времени будет доставлен в отделение»,, - продолжил свой рассказ он.

После того как пограничники опросили молодого человека в здании Морвокзала, он позвонил маме и попросил привезти паспорт и вещи.

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