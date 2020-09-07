Это не первый случай!

Мертвых дельфинов всё чаще стало выбрасывать на побережье Черного моря

Так, очередную страшную находку обнаружили жители города Черноморска, что вблизи Одессы. Об этом они сообщают в сети, обнародовав видео с места происшествия, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Дельфина нашли уже мертвым на территории Центрального пляжа в воскресенье, 6 сенятбяр.Причина смерти млекопитающего на данный момент выясняется.

Отметим, что чаще всего дельфины гибнут в результате запутывания в рыболовных сетях. Только 10% задохнувшихся животных выбрасывает на берег. По словам биолога Александра Куракина, такие сети могут достигать 100 км.

Ранее мы сообщали, в Черное море у берегов Одессы произошел серьезный выброс нефтепродуктов из танкера «Делфи».

Как отметил одесский эко-активист Владислав Балинский, боновые заграждения, которыми оцепили участок моря вокруг судна, не удержали от утечки горючего.

«Вода в пляжной зоне в результате новой утечки нефтепродуктов с борта танкера покрылась пленкой, начались заморные процессы, поскольку боновые заграждения вокруг аварийного судна установлены неправильно, а компания-подрядчик не убирает нефтяную пленку", – рассказал эколог.

Gepostet von Светлана Фурсова am Samstag, 5. September 2020

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