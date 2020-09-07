В Черноморске Одесской области сильный ветер унес в море двух отдыхающих на катамаране

Историей спасания и кадрами поделились коммунальщики из черноморского горсовета, передает Politeka.net

По их словам, 4 сентября туристы, приехавшие из Хмельницкого, решили покататься на катамаране в штормовую погоду.

«Пара гостей удалилась на катамаране на приличное расстояние от берега. После того, как поднялся порывистый ветер, парусиновая «крыша» катамарана стала своеобразным парусом, и плавсредство стало стремительно уносить вдаль», — рассказала коммунальщики.

Встревоженные курортники позвонили в ГСЧС а те, в свою очередь, пляжным спасателям. Лодка с подмогой догнала катамаран на расстоянии двух километров от берега.

Специалисты отбуксировали катамаран и выручили терпящих бедствие.

Спасатели настоятельно рекомендуют быть бдительными и не рисковать своей безопасностью, если погодные условия ухудшились.

Ранее мы сообщали, экстремал из Одессы в честь дня рождения попытался переплыл залив от Крыжановки в Ланжерон и ему это почти удалось.

По словам мужчины, план по заплыву он начал за час до рассвета в свой 31-й день рождения. Одессит в одних плавках прыгнул в такси и приехал на противоположный берег, в Крыжановку.

По дороге пловец потерял бутылку с водой, которую брал в путь, поэтому остановился около большого корабля, стоявшего на якоре, поболтал с матросом и попросил скинуть ему водички. После этого отправился дальше.

Надо сказать, что затея парню по переплытию залива почти удалась, если бы не патрульный катер, который преградил экстремалу дорогу и попросил подняться на борт.

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