На прошлой неделе на территории Одесской области исчезли 26 детей
Как передает Politeka.net, именно столько заявлений о пропажах несовершеннолетних было подано в правоохранительные органы за период с 31 августа по 7 сентября текущего года, сообщает пресс-служба регионального ГУНП.
В полиции отметили, что из 26 детей были найдены и возвращены родителям 25.
За этот период тридцать два человека были привлечены к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.
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«16 детей стали жертвами несчастных случаев, а от противоправных действий пострадало 18 несовершеннолетних», - сообщили правоохранители.
Ранее мы сообщали, полиция разыскивает несовершеннолетнего киевлянина, который приехал в Одессу и пропал.
Так, Шевченковским отделением полиции в Одессе устанавливается местонахождение 17-летннего Кушка Дмитрия Александровича, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.
Известно, что подросток несколько недель находился в Одессе, однако с 4 сентября перестал выходить на связь с родными.
Приметы Димы: рост 178 см, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза.
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