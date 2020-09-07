Что о них известно?

На прошлой неделе на территории Одесской области исчезли 26 детей

Как передает Politeka.net, именно столько заявлений о пропажах несовершеннолетних было подано в правоохранительные органы за период с 31 августа по 7 сентября текущего года, сообщает пресс-служба регионального ГУНП.

В полиции отметили, что из 26 детей были найдены и возвращены родителям 25.

За этот период тридцать два человека были привлечены к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Три человека оштрафовали за домашнее насилие.

«16 детей стали жертвами несчастных случаев, а от противоправных действий пострадало 18 несовершеннолетних», - сообщили правоохранители.

Ранее мы сообщали, полиция разыскивает несовершеннолетнего киевлянина, который приехал в Одессу и пропал.

Так, Шевченковским отделением полиции в Одессе устанавливается местонахождение 17-летннего Кушка Дмитрия Александровича, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.

Известно, что подросток несколько недель находился в Одессе, однако с 4 сентября перестал выходить на связь с родными.

Приметы Димы: рост 178 см, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза.

Напомним, агрессивный подросток напал на охранника в одесском супермаркете, видео:" Пошел вон, быдло"

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