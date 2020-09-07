В Одессе без опаски можно купаться на всех пляжах, кроме одного

Как сообщает пресс-служба Одесского лабораторного центра МОЗ, новые пробы морской воды были отобраны на всех городских пляжах Одессы, а также в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах, пишет Politeka.net,

В ходе исследований выяснилось, чтобы пробы морской воды на 16-й станции Большого Фонтана не соответствуют нормам по санитарно-микробиологическим показателям.

Таким образом специалисты не рекомендуют отдыхающим купаться на этом пляже.

Ранее мы сообщали, погода в Одессе на этой неделе обещает быть солнечной. Осадков не ожидается на протяжении семи дней.

Температура воздуха по утрам будет составлять порядка +17 +19°C. В течение дня, по прогнозам синоптиков, она должна подниматься до +25 +28 °C. В понедельник, столбики термометров покажут до +28°C.

Во вторник ожидается небольшая облачность, а со среды облака на небе будут показываться лишь изредка.

Максимальная скорость ветра, 8 метров в секунду, ожидается во вторник, во второй половине дня.

Напомним, что мертвых дельфинов стало выбрасывать на одесское побережье: видео облетело сеть

А еще Politeka писала, что туристов унесло штормом в море под Одессой, фото: стала известна их судьба

Также Politeka сообщала, что одессит прославился после того, как переплыл залив, видео: "решил отпраздновать день рождения"