В Одессе без опаски можно купаться на всех пляжах, кроме одного
Как сообщает пресс-служба Одесского лабораторного центра МОЗ, новые пробы морской воды были отобраны на всех городских пляжах Одессы, а также в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах, пишет Politeka.net,
В ходе исследований выяснилось, чтобы пробы морской воды на 16-й станции Большого Фонтана не соответствуют нормам по санитарно-микробиологическим показателям.
Таким образом специалисты не рекомендуют отдыхающим купаться на этом пляже.
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Ранее мы сообщали, погода в Одессе на этой неделе обещает быть солнечной. Осадков не ожидается на протяжении семи дней.
Температура воздуха по утрам будет составлять порядка +17 +19°C. В течение дня, по прогнозам синоптиков, она должна подниматься до +25 +28 °C. В понедельник, столбики термометров покажут до +28°C.
Во вторник ожидается небольшая облачность, а со среды облака на небе будут показываться лишь изредка.
Максимальная скорость ветра, 8 метров в секунду, ожидается во вторник, во второй половине дня.
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