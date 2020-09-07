Акваторию Черного моря вблизи Одессы заполонили гигантские медузы-корнероты

Видео незваных гостей показал одесский эко-активист Владислав Балинский на страницах соцсетей, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)

По его словам, медуз в море достаточно много. Особенно — за волноломом, где вода еще достаточно теплая, в отличие от берега.

«Пожалуй, за 10 лет я не видел такой концентрации корнеротов. Причем медузы очень и очень большие, идут плотным слоем вдоль берегового течения. Поэтому купаться приходится с осторожностью, потому что так или иначе корнероты жалятся, и когда их такое количество, ожогов получается достаточно много», — рассказал экоактивист.

Обратим внимание, что медузы-корнероты (Rhizostoma pulmo), являются самым крупным видом медуз в Черном и Средиземном море, достигающие диаметром полуметра и массой до 10 килограммов.

Ранее мы сообщали, что мертвых дельфинов всё чаще стало выбрасывать на побережье Черного моря.

Так, очередную страшную находку обнаружили жители города Черноморска, что вблизи Одессы.

Дельфина нашли уже мертвым на территории Центрального пляжа в воскресенье, 6 сенятбяр.Причина смерти млекопитающего на данный момент выясняется.

Отметим, что чаще всего дельфины гибнут в результате запутывания в рыболовных сетях. Только 10% задохнувшихся животных выбрасывает на берег. По словам биолога Александра Куракина, такие сети могут достигать 100 км.

Напомним, что новая напасть найдена на одном из пляжей Одессы: где нельзя отдыхать

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