Не успел учебный год начаться, как стало известно, что некоторых школьников в Одессе уже отправили на карантин

Так, к примеру, в одной из частных одесских школ китайским вирусом заразился учитель. В связи с этим весь класс отправили на двухнедельную самоизоляцию, рассказал заместитель главного санитарного врача в Одесской области Сергей Дементьев, передает Politeka.net.

При этом медик отметил, что школа пока продолжает работать.

«Сейчас за детьми наблюдают, пока среди них не выявили заболевших. Территорию школы обработали дезинфицирующими средствами, обучение там проходит с необходимыми мерами безопасности: масками, антисептиками и дистанцией», - сообщил Дементьев.

Кроме того, вирус обнаружили у водителя школьного автобуса в одной из Лиманских школ. Там на самоизоляцию отправили 46 школьников.

До этого мы писали, появилась информация о том, что места для новых больных в Одессе давно закончились, поэтому медики готовят еще две дополнительные больницы, где будут принимать с подозрением на COVID-19.

Речь идет о городских больницах №1 и 10, которые ранее числились в резерве. Также в 5-й больнице добавят еще 30 коек, потому что места для новых больных уже давно закончились.

«Если эпидемиологическая ситуация в городе не улучшится, отделение подготовят и в 11-й больнице», - заявила директор горздрва Елена Якименко.

Напомним, вирус продолжает творить беду на Одесчине, число жертв резко возросло: пугающие цифры

Как сообщала Politeka, вспышка вируса на курортах Одессы, в МОЗ сделали заявление "приезжают, подхватывают болезнь, а потом..."

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения