В Одессе силовики задержали иностранца, который получил на почте посылку из Приднестровья

Подробностями поделились в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области, обнародовав видео впридачу, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

На одном из почтовых отделений города 23-летний гражданин соседнего государтва получил посылку, внутри которой находился полукилограммовый пакет амфетамина. Молодчика оперативники задержали на горячем. Он попытался выкрутиться и рассказал, что забрать на почте посылку его попросили «знакомые из Приднестровья».

В свою очередь правоохранители в тот же день провели обыски в арендованной им квартире и обнаружили дополнительные доказательства его связи с наркоторговлей.

По данному факту открыто уголовное производство за незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами. Суд избрал иностранцу меру пресечения в виде заключения в СИЗО с правом залога в 300 тыс. грн. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

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Так, к примеру военнослужащий одной из частей ВСУ решил поторговать боеприпасами.

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона, на нелегальном бизнесе вояка заработал почти 14 тысяч гривен.

В ходе следствия было установлено, что 31 июля военный за 10 тыс. гривен продал некоему гражданскому 880 патронов калибра 7,62х54. А 1 сентября он продал 7 гранат РГД (правда, без запалов) за 3,5 тыс. грн.

В ведомстве обещают, что военной части, а также в квартирах военнослужащего и его возможного сообщника проведут обыски.

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