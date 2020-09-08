В Одесской области отвергнутый поклонник сломал нос продавщице цветов
Инцидент произошел в местном магазине в городе Любашовка. Об этом рассказали в пресс-службе областного ГУНП, передает Politeka.net.
По словам копов, 57-летний мужчина зашел в цветочный киоск поздно вечером и начал приставать к женщине-продавщице. Когда 61-летняя потерпевшая оттолкнула незнакомца, перекинув на него воду из-под цветов, он ударил ее в лицо и сломал нос.
Женщина тут же набрала номер полицейской спецлинии «102». На место происшествия приехала следственно-оперативная группа и задержала злоумышленника по горячим следам.
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Как выяснилось, нападавший уже ранее был судим за преступления, связанные с наркотиками. Фигуранту грозят исправительные работы до двух лет либо ограничение свободы до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.
До этого мы сообщали, в Одессе силовики задержали иностранца, который получил на почте посылку из Приднестровья
На одном из почтовых отделений города 23-летний гражданин соседнего государтва получил посылку, внутри которой находился полукилограммовый пакет амфетамина. Молодчика оперативники задержали на горячем. Он попытался выкрутиться и рассказал, что забрать на почте посылку его попросили «знакомые из Приднестровья».
В свою очередь правоохранители в тот же день провели обыски в арендованной им квартире и обнаружили дополнительные доказательства его связи с наркоторговлей.
По данному факту открыто уголовное производство за незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами. Суд избрал иностранцу меру пресечения в виде заключения в СИЗО с правом залога в 300 тыс. грн. Ему грозит 12 лет тюрьмы.
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