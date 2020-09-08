За последние сутки в Одесской области от китайской инфекции скончались 11 пациентов

Как передает Politeka.net, тревожную статистику обнародовали в Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины.

Так, по их данным, в области зарегистрированы 8 722 случая COVID-19, из них 3 749 человек — жители Одессы.

За минувшие сутки в регионе выявлены 197 новых случаев заболевания, из них 95 — у одесситов, 102 — у жителей районов области. Летальных случаев зафиксировано 135, из них 11 пациентов за последние сутки.

Выздоровели 2025 человек, 6561 болеют на данный момент и у 10302 находятся под подозрением.

В целом по стране на данный момент 140 479 заболевших Covid-19. Из них 2 934 человека умерли и 63 546 пациентов выздоровели. За минувший день коронавирус подтвердился еще у 2 411 украинцев.

Надо сказать, что за сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (235), Харьковской области (230), Одесской (196), Львовской (192) и Тернопольской (190) областях.

Ранее мы сообщали, что в Одесской ОГА настаивают на введении строгого карантина, как в апреле месяце.

С соответствующим обращением в комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС обратилась руководитель облздрава Наталья Одарий-Захарьева.

Чиновница уверена, что это необходимо, чтобы люди встряхнулись и вспомнили, что нужно строго следовать простейшим ограничениям — маски в общественных местах, частое мытьё рук, наличие дезинфекторов и социальная дистанция.

"Наверное, тогда будет немного легче и медикам. Войдем в карантин, чтобы люди поняли. Что должны жить с этим вирусом. Есть скопление людей - надели маски, зашли в магазин - надели маски…», - заявила она.

Следует напомнить, что при жестком карантине, как было весной этого года, в Одесском регионе прекратили работу различных общественных учреждений, включая рестораны и кафе, закрылись учебные заведения и храмы, а также не работал пригородный и междугородний транспорт.

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