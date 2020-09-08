В Одессе на поселке Котовского пожилая женщина по неизвестным причинам взобралась на крышу магазина и прогулялась по ней
Инцидент зафиксировали очевидцы на камеры телефонов на улице Паустовского и выложили в телеграм-канал XYDESSA, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На кадрах можно увидеть, как женщина преклонных лет попала на крышу магазина-пристройки с балкона.
К счастью, это был уровень лишь второго этажа, т.е. высота не более 3-4 метров.
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«На Паустовского бабуля решила не ограничиваться балконом и прогулялась по крыше магазина», — пишут в телеграм-канале.
О причинах такого поведения не сообщается.
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