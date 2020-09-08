В Одессе на поселке Котовского пожилая женщина по неизвестным причинам взобралась на крышу магазина и прогулялась по ней

Инцидент зафиксировали очевидцы на камеры телефонов на улице Паустовского и выложили в телеграм-канал XYDESSA, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах можно увидеть, как женщина преклонных лет попала на крышу магазина-пристройки с балкона.

К счастью, это был уровень лишь второго этажа, т.е. высота не более 3-4 метров.

«На Паустовского бабуля решила не ограничиваться балконом и прогулялась по крыше магазина», — пишут в телеграм-канале.

О причинах такого поведения не сообщается.

Ранее мы сообщали, одесситы на выходных встретили огромную змею.

Ползучую живность обнаружили на крыше одного из зданий в районе 16-й станции Большого Фонтана. Двухметровая змея разлеглась на шифере, греясь на солнышке.

Надо сказать, что директор одесского зоопарка Игоря Белякова рассказал, что в нашем регионе водятся четыре вида змей — два вида ужей и два вида полозов. Все они не ядовиты.

Ничего себе!!! Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 8. September 2020

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