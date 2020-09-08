В Одессе родители учеников пожаловались, что их детям раздают политическую агитацию прямо в школах

Об этом встревоженные родители рассказали в соцсетях, передает Politeka.net

Так, мама первоклассника Виктория Кудрявская рассказала, что в гимназии № 7 ее ребенку подарили календарь с изображением мэра города Геннадия Труханова в окружении детей.

"На каком основании мой ребенок приносит своем рюкзаке такие листовки, говорит, что выдали в школе. Если вы позволяете раздавать такие бесплатные календари в школах, может тогда и шкаф за 26 000 гривен купит именно тот, кто на фото? Прошу вас, согласовать со своими коллегами то, чтоб моему ребенку агитационную "литературу", календари с изображением президентов, мэров и так далее впредь не давали",- возмутилась в соцсетях одесситка.

На что директор департамента образования и науки Елена Буйневич ответила, что это поздравительные календари, которые выдают ежегодно.

« На них нет предвыборной агитации, и на них не тратят бюджетные деньги», - заявила чиновница.

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Так, к примеру, в одной из частных одесских школ китайским вирусом заразился учитель. В связи с этим весь класс отправили на двухнедельную самоизоляцию, рассказал заместитель главного санитарного врача в Одесской области Сергей Дементьев.

При этом медик отметил, что школа пока продолжает работать.

«Сейчас за детьми наблюдают, пока среди них не выявили заболевших. Территорию школы обработали дезинфицирующими средствами, обучение там проходит с необходимыми мерами безопасности: масками, антисептиками и дистанцией», - сообщил Дементьев.

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