Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Одессы и гостей города в среду, 9 сентября

Так, по их прогнозам, жаркая погода пока не планирует покидать город. Об этом сообщили в Гидррометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

В Одессе весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-15 °С, днем ​​25-27 °С.

Температура морской воды 21-22 °С.

По области прогнозируется переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15 °С, днем ​​25-30 °С.

На автодорогах области утром местами дымка видимость 1-2 км.

Кроме того, синоптики предупредили, что в этот день на территории Одессы будет наблюдаться очень высокая пожарная опасность.

Ранее мы сообщали, акваторию Черного моря вблизи Одессы заполонили гигантские медузы-корнероты.

Кадры незваных гостей показал одесский эко-активист Владислав Балинский.

По его словам, медуз в море достаточно много. Особенно — за волноломом, где вода еще достаточно теплая, в отличие от берега.

«Пожалуй, за 10 лет я не видел такой концентрации корнеротов. Причем медузы очень и очень большие, идут плотным слоем вдоль берегового течения. Поэтому купаться приходится с осторожностью, потому что так или иначе корнероты жалятся, и когда их такое количество, ожогов получается достаточно много», — рассказал экоактивист.

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