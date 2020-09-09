Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Одессы и гостей города в среду, 9 сентября
Так, по их прогнозам, жаркая погода пока не планирует покидать город. Об этом сообщили в Гидррометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
В Одессе весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-15 °С, днем 25-27 °С.
Температура морской воды 21-22 °С.
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По области прогнозируется переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 10-15 °С, днем 25-30 °С.
На автодорогах области утром местами дымка видимость 1-2 км.
Кроме того, синоптики предупредили, что в этот день на территории Одессы будет наблюдаться очень высокая пожарная опасность.
Ранее мы сообщали, акваторию Черного моря вблизи Одессы заполонили гигантские медузы-корнероты.
Кадры незваных гостей показал одесский эко-активист Владислав Балинский.
По его словам, медуз в море достаточно много. Особенно — за волноломом, где вода еще достаточно теплая, в отличие от берега.
«Пожалуй, за 10 лет я не видел такой концентрации корнеротов. Причем медузы очень и очень большие, идут плотным слоем вдоль берегового течения. Поэтому купаться приходится с осторожностью, потому что так или иначе корнероты жалятся, и когда их такое количество, ожогов получается достаточно много», — рассказал экоактивист.
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