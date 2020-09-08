В последнее время в центре Одессы участились случаи вандализма

Неизвестные массово уничтожают скамейки в парках, портят фонтаны и скульптурные композиции. Дошло до того, что на город жемчужину у моря стало больно смотреть, передает Politeka.net

В этот раз вандалы поломали фонтан на Театральной площади возле Оперного театра, сообщает официальный сайт Одессы.

Как стало известно, хулиганы сломали две форсунки, а также повредили трубопровод верхней чаши. Когда возникла поломка и что конкретно происходило на площади — выясняется.

Теперь фонтан отключат на время ремонта. С его верхней части спустят воду и в течение нескольких дней специалисты будут восстанавливать прежний вид достопримечательности. Точной даты запуска не озвучивают.

Не так давно мы сообщали, что в центре Одессы два вандала средь бела дня залили краску в фонтан "Начало начал" в Греческом парке.

Камеры наблюдения сняли действия хулиганов, как и их лица. На кадрах видно, что вандалы действовали в наглую.

В то время, как парень позировал у фонтана с бутылкой и выливал жидкость, спутница его снимала на телефон. Прохожие не делали им замечания и не пытались помешать.

КУ "Центр-077" просит одесситов не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях, так как в следующий раз в систему могут залить что-то посерьезнее красителя. В результате украшение парка может быть испорчено.

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