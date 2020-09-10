В ночь с 9 на 10 сентября началась буксировка танкера Delfi на место хранения в Ильичёвске (Черноморске), где тот будет находиться до до выяснения всех обстоятельств по делу о его крушении.

Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов заявил на видео, опубликованном на его страничке в Facebook, передает Politeka.

По его словам, судно подняли с мели с помощью плавкрана, и сейчас медленно выводят из зоны каменной гряды, в которой судно пролежало с момента аварии. После того, как судно выведут на глубину, будет сформирован караван, который доставит его в Ильичёвск.

«Полтора месяца нам понадобилось, чтобы убрать судно. Эвакуация Делфи — это классический пример того, что происходит, когда за дело берутся не политики, а специалисты. Я благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе. Мы сделали действительно большое дело для одесситов и жителей всей страны, поскольку дальнейшее пребывание танкера на нашем пляже могло обернуться печальными последствиями на национальном уровне», — заявил Геннадий Труханов.

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