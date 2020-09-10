В Одессе подвыпившие люди напали на медработника
Подробности конфликта, который случился поздно вечером, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, передает Politeka.net
По их информации, компания людей после посещения ресторана явилась в Центр неотложной медпомощи и потребовала госпитализировать одного из них. По словам визитеров, их приятель упал и получил травму.
Общение с медиками переросло в конфликт. Мужчины ругались матом и агрессивно себя вели на территории Центра, а затем и вовсе повалили на землю фельдшера и начали бить его ногами. Медработники вызвали копов, которые прибыли на место и задержали буянов. Всех причастных к нанесению телесных повреждений доставили в райотдел.
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Что касается пострадавшего, то он направлен на обследование экспертами.
В полиции отмечают, что дело предварительно квалифицируют как умышленное нанесение легких телесных повреждений.
Не так давно мы писали, что на базе отдыха в селе Грибовка
пьяная девушка напала на стражей порядка и расцарапала им лицо.
По версии правоохранителей, 20-летняя девушка под действием алкоголя набросилась на пеший патруль нацгвардейцев с кулаками, встав на защиту прохожего, который нарушал общественный порядок и был предупрежден им об ответственности. Рядом с ней находился ее 37-летний приятель, который также был нетрезвый. Мужчина постоянно пытался мешать полицейским общаться с его подругой и игнорировал их замечания.
В результате нападения у служащих на лице появились ссадины.
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