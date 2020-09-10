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В Одессе подвыпившие люди напали на медработника

Подробности конфликта, который случился поздно вечером, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, передает Politeka.net

По их информации, компания людей после посещения ресторана явилась в Центр неотложной медпомощи и потребовала госпитализировать одного из них. По словам визитеров, их приятель упал и получил травму.

Общение с медиками переросло в конфликт. Мужчины ругались матом и агрессивно себя вели на территории Центра, а затем и вовсе повалили на землю фельдшера и начали бить его ногами. Медработники вызвали копов, которые прибыли на место и задержали буянов. Всех причастных к нанесению телесных повреждений доставили в райотдел.

Что касается пострадавшего, то он направлен на обследование экспертами.

В полиции отмечают, что дело предварительно квалифицируют как умышленное нанесение легких телесных повреждений.

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пьяная девушка напала на стражей порядка и расцарапала им лицо.

По версии правоохранителей, 20-летняя девушка под действием алкоголя набросилась на пеший патруль нацгвардейцев с кулаками, встав на защиту прохожего, который нарушал общественный порядок и был предупрежден им об ответственности. Рядом с ней находился ее 37-летний приятель, который также был нетрезвый. Мужчина постоянно пытался мешать полицейским общаться с его подругой и игнорировал их замечания.

В результате нападения у служащих на лице появились ссадины.

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