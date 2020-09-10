Спасатели загасили пожар на пляже «Ланжерон» в Одессе

Огненное ЧП произошло вечером, 9 сентября, в кафе «Али Баба», передает Politeka.net

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, прибывшие спасатели обнаружили, что на открытой территории горят деревянные конструкции и мусор. Пожар ликвидировали в течение 6 минут на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается.

Отмечается, что от ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 19 человек личного состава.

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По словам очевидцев, огонь вспыхнул в баре в самом центре села. Его локализовать не удалось и пожар перекинулся на территорию рынка.

Позже в ГСЧС прокомментировали инцидент.

Пожарные службы, прибывшие на место увидели, что горит уже два торговых павильона и кафе.

Огонь локализовали в 00:33, ликвидировали в 00:55. Площадь возгорания составила 220 квадратных метров.

Огонь уничтожил два ларька с сувенирами и повредил помещение кафе «Чайка». Все три заведения находились под одной крышей.

Отмечается, что пожарным удалось спасти три соседних павильона и кафе «Лагуна».

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