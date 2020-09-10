Спасатели загасили пожар на пляже «Ланжерон» в Одессе
Огненное ЧП произошло вечером, 9 сентября, в кафе «Али Баба», передает Politeka.net
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, прибывшие спасатели обнаружили, что на открытой территории горят деревянные конструкции и мусор. Пожар ликвидировали в течение 6 минут на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается.
Отмечается, что от ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 19 человек личного состава.
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Не так давно мы писали, что серьезный пожар разгорелся в курортном поселке Приморское Килийского района.
По словам очевидцев, огонь вспыхнул в баре в самом центре села. Его локализовать не удалось и пожар перекинулся на территорию рынка.
Позже в ГСЧС прокомментировали инцидент.
Пожарные службы, прибывшие на место увидели, что горит уже два торговых павильона и кафе.
Огонь локализовали в 00:33, ликвидировали в 00:55. Площадь возгорания составила 220 квадратных метров.
Огонь уничтожил два ларька с сувенирами и повредил помещение кафе «Чайка». Все три заведения находились под одной крышей.
Отмечается, что пожарным удалось спасти три соседних павильона и кафе «Лагуна».
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