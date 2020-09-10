Стало известно о нескольких пожарах в Одессе и области
Подробности сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС, передает Politeka.net
Так, в четверг, 10 сентября, из здания санатория «Золотая нива» в поселке Сергеевка Одесской области спасатели эвакуировали людей из-за пожара. Огонь вспыхнул на первом этаже 5-этажного здания.
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Около 40 минут понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.
Кроме того, стало известно о пожаре в заброшенном детском саду на улице Сегедской в Одессе. О причинах возгорания никакой информации нет, на месте работали спасатели.
Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.
Еще одно возгорание случилось вечером 9 сентября, на улице Михайловской.
Там загорелась квартира на седьмом этаже многоэтажного дома. За несколько минут возгорание погасили, выгореть успели пять квадратных метров на балконе. Никто из жильцов не пострадал.
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Огненное ЧП произошло вечером, 9 сентября, в кафе «Али Баба».
Прибывшие спасатели обнаружили, что на открытой территории горят деревянные конструкции и мусор. Пожар ликвидировали в течение 6 минут на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается.
Отмечается, что от ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 19 человек личного состава.
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