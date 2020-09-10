В центре Одессы сотрудники коммунальных служб перекрыли движение по одной из улиц

Всему причиной стала подрезка аварийных деревьев, которую затеяли работники Горзелентреста, сообщают в горсовете.

Так, на Александровском проспекте между улицей Бунина и Жуковского будет ограничено движение до конца недели.

Стоит обратить внимание, что некоторые предприимчивые водители уже устроили несанкционированную парковку.

Ранее мы сообщали, незаконную вырубку деревьев зафиксировали в Одессе.

О вопиющем инциденте, который случился на днях во внутреннем дворе Киевского районного суда Одессы, рассказал эко-активист Владислав Балинский

Эколог обратил внимание, что возраст спиленных деревьев более 40 лет. Он оценивает их стоимость с учетом высадки и содержания в 4-5 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что с пятницы 4 сентября было закрыто движение по улице Канатной на участке от Семинарской до Бисквитного переулка в связи с ремонтом теплотрассы. Ориентировочно работы продляться до 15 октября.

«Это последний этап капремонта труб, которые не перекладывались. После завершения работ вся ветка от Итальянского бульвара до улицы Сегедской будет капитально отремонтирована, что позволит избежать новых раскопок в ближайшие 30 лет», - сообщила директор директор компании «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.

Напомним, что новая напасть найдена на одном из пляжей Одессы: где нельзя отдыхать

А еще Politeka писала, что туристов унесло штормом в море под Одессой, фото: стала известна их судьба

Также Politeka сообщала, что одессит прославился после того, как переплыл залив, видео: "решил отпраздновать день рождения"