В Одессе участились случаи грабежей прямо на улице, при чем под прицел злоумышленников попадают дети и пенсионеры

Как сообщает Politeka.net, подробности рассказали в местной полиции, отметив, что инциденты случились в разных районах города (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В первом случае, копы задержали 37-летнего мужчину, жертвами которого стали двое детей на улице.

Сперва он напал на девочку-подростка в одном из дворов на Люстдорфской дороге. Преступник выхватил из рук 11-летнего ребенка мобильный телефон, стоимостью четыре тысячи гривен. На этом мужчина не остановился и когда заметил 14-летнего парня на улице Варненской, то решил заодно ограбить и его. У подростка он силой вырвал смартфон, который стоит около пяти тысяч гривен. Когда ребенок побежал за грабителем с целью вернуть похищенное, то мужчина даже ударил его.

Родители детей обратились в полицию и в скором времени разбойника задержали. Им оказался 37-летний одессит. Сейчас он находится в СИЗО, но может выйти под залог в 42 тысячи гривен.

Еще об одном случае стало известно на днях. Так, 8 сентября 77-летняя пенсионерка попросила незнакомца помочь ей снять пенсию в банкомате. Мужчина с радостью согласился и после выдачи купюр схватил деньги и скрылся.

Полицейские разыскали злоумышленникам в тот же день. Им оказался 34-летний ранее судимый одессит, который уже успел потратить украденные деньги в размере 1 100 гривен.

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