В Одессе, как и по всей Украине, не мало школ, которые находятся в ветхом состоянии и срочно нуждаются в капитальном ремонте

Показательный пример – одесская общеобразовательная школа №33, которая находится по адресу Люстдорфская дорога, 33. Так на стенах учебного заведения заметны крупные трещины, пишет местное издание УСИ.

Как рассказали одесситы, трещины появились еще в далеком 2002 году и с тех пор школа пыталась самостоятельно решить данную проблему.

Сейчас на трещинах установлены маячки.

В КУ «Центр финансирования и хозяйственной деятельности заведений и учреждений системы образования Киевского района Одессы» объяснили, что школа уже стоит в городском списке на очередь, но на каком месте и как скоро туда выделят деньги – неизвестно.

«В этом году специальная организация провела техническое обследование. Обследование дало вывод, что трещины не угрожают ни зданию, ни детям, ни учителям, — заявили коммунальщики.

До этого мы писали, что на прошлой неделе на территории Одесской области исчезли 26 детей. Именно столько заявлений о пропажах несовершеннолетних было подано в правоохранительные органы за период с 31 августа по 7 сентября текущего года, сообщает пресс-служба регионального ГУНП.

В полиции отметили, что из 26 детей были найдены и возвращены родителям 25.

За этот период тридцать два человека были привлечены к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Три человека оштрафовали за домашнее насилие.

«16 детей стали жертвами несчастных случаев, а от противоправных действий пострадало 18 несовершеннолетних», - сообщили правоохранители.

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